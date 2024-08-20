Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İsmail Özkan atandı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan İsmail Özkan, yeni görevine başladı.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü iken, Bakanlık makamının oluru ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atanan İsmail Özkan görevine başladı. Memleketi Kütahya'ya atanan İsmail Özkan, şehrin yeni AFAD İl Müdürü olarak görev yapacak. - KÜTAHYA