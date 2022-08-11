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Kütahya haber... Gediz'de Lacaune ırkı koyun yetiştiriciliği

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Kütahya haber... Gediz'de Lacaune ırkı koyun yetiştiriciliği

Kütahya yerel haberi: Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir veteriner, Lacaune ırkı koyunlarla yetiştiriciliğe ilk adımı attı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir veteriner, Lacaune ırkı koyunlarla yetiştiriciliğe ilk adımı attı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarım ve hayvancılık alanından mezun olan kişilere yönelik uygulanan 'Kırsalda Uzman Eller Projesi'nde başvurusu onaylanan ve projesi onaylanan Veteriner Sağlık Teknisyeni İbrahim Ünver, İl Müdürlüğü Proje Kontrol Görevlilerince hakediş kontrolleri gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Veteriner Sağlık Teknisyeni İbrahim Ünver Abide köyünde 25 adet Lacaune ırkı koyun alarak yetiştiriciliğe ilk adımı attı. Aynı zamanda at antrenörü diplomasına da sahip olan İbrahim Ünver, projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hayvancılığı geliştirmek adına önemli bir katkı. Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Koyunculuğu severek yapıyorum. Sürümü de bu yönde büyütmeyi hedefliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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