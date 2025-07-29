Kütahya Dini İhtisas Merkezi'nde Kur'an Yarışmaları Yapıldı

Kütahya Dini İhtisas Merkezi'nde Kur'an Yarışmaları Yapıldı
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Kütahya Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Anlama' ile 'Etkili Hutbe İradı' yarışmalarında dereceye girenler belirlendi. Yarışmalar sonucunda Hüseyin Emre Avşin ve Ahmet Emin Keskin bölge finallerinde Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.

Kütahya Dini İhtisas Merkezi'nde, Diyanet Akademisi Başkanlığı koordinesinde "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Anlama" ile "Etkili Hutbe İradı" yarışmaları gerçekleştirildi.

Merkezin mescidinde yapılan yarışmalara 3. aday din görevlisi kursiyerler katıldı. Yarışmalarda 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Anlama'da Hüseyin Emre Avşin birinci, Burak Talha Baltak ikinci ve Numan Muaz Hasan Turgut üçüncü oldu.

'Etkili Hutbe İradı'nda Ahmet Emin Keskin birinci, Bilal Başol ikinci ve Erdoğan Yakan da üçüncü oldu. Program, dereceye giren kursiyerlere hediye takdimiyle sona erdi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Anlama yarışması birincisi Hüseyin Emre Avşin ile Etkili Hutbe İradı yarışması birincisi Ahmet Emin Keskin, bölge finallerinde Kütahya Dini İhtisas Merkezi'ni temsil edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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