Kütahya'da vatandaşlara 'cimcik' ikramı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ulu Camii önünde 600 kişiye yöresel cimcik yemeği ikram etti.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Türk Mutfağı Haftası kapsamında vatandaşlara Kütahya'nın yöresel lezzetlerinden 'cimcik' yemeği ikram edildi.

Cuma namazı çıkışında Ulu Camii önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 600 kişiye ikramda bulunuldu. Etkinlikle hem geleneksel Türk mutfağının tanıtılması hem de Kütahya'ya özgü lezzetlerin vatandaşlarla buluşturulması amaçlandı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kütahya'nın yöresel yemeklerinden cimcik yemeğini vatandaşlara ikram ettiklerini belirtti.

Çınar, "Bayram öncesinde Türk Mutfağı Haftası olması sebebiyle Kütahya'nın yöresel bir yemeği olan cimcik yemeğini vatandaşlarımıza cuma çıkışı Ulu Camii'nde ikram etmiş olduk. Güzel dönüşler aldık. Hem ecdadın yadigarı olan kültürümüzü hem de mutfağımızı vatandaşlarımızla buluşturduk. Kütahya'nın yöresel bir yemeğini tanıtma fırsatı bulduk. Bu vesileyle güzel bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu" dedi.

Etkinlik vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
