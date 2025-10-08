Kütahya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Kütahya İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kent genelinde 43 ayrı program gerçekleştirdi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" temasıyla idrak ediliyor. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, hafta kapsamında yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle, geçmişten günümüze aziz milletimizin manevi imarını gerçekleştiren hocalarımızdan, camilerimizin inşasında emeği geçen hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. - KÜTAHYA