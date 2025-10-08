Haberler

Kütahya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 43 ayrı program düzenleyerek, 'Peygamberimiz, Cami ve Namaz' temasıyla kutlamalarını gerçekleştirdi.

Kütahya İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kent genelinde 43 ayrı program gerçekleştirdi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" temasıyla idrak ediliyor. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, hafta kapsamında yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle, geçmişten günümüze aziz milletimizin manevi imarını gerçekleştiren hocalarımızdan, camilerimizin inşasında emeği geçen hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti

Piskopos, tam bir çapkın çıktı! Sevgili sayısı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.