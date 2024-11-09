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Kütahya'da Akademisyenlere Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

Kütahya'da Akademisyenlere Teşekkür Belgesi Takdim Edildi
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Ramazan ayında hatimle teheccüd namazı kıldıran Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Kütahya'da hatimle teheccüd namazı kıldıran akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Ramazan ayında Kütahya Merkez Ziya Hisar Camii'nde hatimle teheccüd namazı kıldıran Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri Dr. Alaaddin Salihoğlu ve Dr. Ahmed Ali Hussein Al-ezzi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teşekkür belgesine layık görüldü.

Belge, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından takdim edilerek, sağladıkları manevi katkılardan dolayı kendilerine teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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