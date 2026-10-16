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Kütahya Altıntaş'ta Kaymakam Yıldırım, Çakırsaz Köyü'nde talepleri dinledi

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Kütahya Altıntaş'ta Kaymakam Yıldırım, Çakırsaz Köyü'nde talepleri dinledi
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Kütahya Altıntaş'ta Kaymakam Ayşegül Yıldırım, köy ziyaretleri kapsamında Çakırsaz Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çakırsaz Hanı'ndaki buluşmada talepleri dinleyen Yıldırım, muhtardan köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve köy halkına teşekkür etti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım, köy ziyaretleri kapsamında Çakırsaz Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinledi.

Çakırsaz Hanı'nda gerçekleştirilen ziyarette köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Köy Muhtarı'ndan köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Yıldırım, iletilen konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Yıldırım, misafirperverliklerinden dolayı köy halkına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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