Kuşadası'nda Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Kuşadası'nda '3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle düzenlenen kutlama programında, kentteki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kortej düzenlenip, Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Kuşadası'nda Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan başlayan ve Atatürk Meydanı'nda son bulan bir kortej gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen kortejin ardından engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla biten törene Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Engelsiz Engelliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Sıtkı Sorguç, engelli bireyleri temsil eden dernekler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çelenk sunma töreninde konuşma yapan Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, "Bugün Dünya Engelliler Günü'nü kutlamak ve engellilerin hayatlarında farkındalık oluşturmak için buradayız. Engellilik, doğuştan sahip olunan bir durum olabileceği gibi sonradan kazanılan bir durum da olabilir. Ancak, engellilik bir kişinin yeteneklerini sınırlayan bir durum olarak tanımlanamaz. Engelliler Günü, tüm engelli bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve bu zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için bir fırsattır. Bugün, engelli bireylerin toplumda eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını savunan bir dayanışma günüdür. Biz Kuşadası Kent Konseyi ve Engelliler Meclisimiz olarak bu konuda hassasiyet ile çalışıyor ve Kuşadası Belediyesi ile birlikte engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak olan projeler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan Öven Engelliler Köyü adına söz alan Burcu Kocabıcak ise, "Dünyadaki en büyük engel sevgisizliktir. Bu nedenle çevremizdeki engelli bireyleri anlamaya ve yardımcı olmaya çalışmalıyız. Bizler, diğer bireylerden farklı değiliz. Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde kendi imkan ve imkanlarımızla sanat, spor ve tarım gibi alanlarda birçok faaliyet yapıyoruz. Engelli olmak kusur değildir" diye konuştu. - AYDIN