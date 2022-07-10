Kuşadası'nda Bayramlaşma

Kuşadası'nda ilçe protokolü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kervansaray'da düzenlenen törende yurttaşlarla bayramlaştı.

Kuşadası'nda yurttaşların ilçe protokolüyle bayramlaşabilmesi için tören düzenlendi. Kervansaray'daki programa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, idari ve mülki amirler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, yurttaşlar ve kamu görevlilerinin bayramını kutladı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, "Tüm hemşehrilerimizin ve bayram tatillerini geçirmek için kentimizi seçen tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise "Bu güzel bayram gününde sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bayramlar insanları birleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran çok özel günlerdir. Bu vesile ile başta çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, kentimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve tüm Kuşadalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel