Kuşadası Balıkçılar Meydanı'nda Sezona 'Merhaba' Konseri - Haberler

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Kuşadası Balıkçılar Meydanı'nda Sezona 'Merhaba' Konseri

ANKA - Yerel
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Kuşadası Balıkçılar Meydanı'nda Sezona 'Merhaba' Konseri

Kuşadası’nda yaz etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olan Balıkçılar Meydanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası ile Kuşadası Kent Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı konserle sezona 'merhaba' dedi. “Birlikte güçlüyüz” sloganıyla düzenlenen konsere katılan Kuşadalılar, unutamayacakları bir gece yaşadı.

Kuşadası'nda yaz etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olan Balıkçılar Meydanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası ile Kuşadası Kent Orkestrası'nın birlikte sahne aldığı konserle sezona 'merhaba' dedi. "Birlikte güçlüyüz" sloganıyla düzenlenen konsere katılan Kuşadalılar, unutamayacakları bir gece yaşadı.

Yaz boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kuşadası'nın cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı'nda düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası ile Kuşadası Kent Orkestrası'nın birlikte sahne aldığı konseri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de vatandaşlarla birlikte izledi. Murat Kanbal şefliğindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası ile Kadir Güz'ün şefliğini yaptığı Kuşadası Kent Orkestrası, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla Kuşadalılara unutamayacakları bir gece yaşattı. Solistler Efe Dumancı ile Selcan Temel'in canlı performansı, Balıkçılar Meydanı'nı dolduran müzik severler tarafından ayakta alkışlandı. Konser sonunda Başkan Ömer Günel, sanatçılara teşekkür plaketi verdi.

BAŞKAN ÖMER GÜNEL: 'BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

Balıkçılar Meydanı'nda konserlerin devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle sizlere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'nun selamlarını getirdim. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işte bu iki orkestra gibiyiz. Uyum ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile her alandaki güçlü birlikteliğimiz kültür ve sanat etkinliklerine de yansıyor. Bugün sezon başlangıcını muhteşem bir konserle yaptık. Değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Ömer Günel Kuşadası Aydın Yerel Haberler

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