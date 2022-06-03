Kuşadası Ayhan Sicimoğlu ile "Hayat Sokakta" Diyecek - Haberler

Kuşadası Ayhan Sicimoğlu ile "Hayat Sokakta" Diyecek
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Kuşadası, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Hayat Sokakta” sloganıyla 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek ‘Kuşadası Sokak Festivali’, yöresel lezzetleri, sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak.
Kuşadası, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "Hayat Sokakta" sloganıyla 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Ayhan Sicimoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek ' Kuşadası Sokak Festivali', yöresel lezzetleri, sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak.
7 FARKLI ROTAYA LEZZET TURLARI
Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 7 farklı noktasında lezzet durakları kurulacak. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Gastronomi Bölümü, Kuşadası Aşçılar Derneği ve Gastronomi Derneği'nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemekleri tatma şansı bulacak. Lezzet turuna katılanlar, yöresel yemekleri tatmanın yanında Kuşadası'nın görülmesi gereken noktalarını da keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Lezzet turları ile Kervansaray'da incir banma, Kale Kapısı'nda kese yoğurdu ile kuru biber ve turp otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı'nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak'ta iç bakla, ArkeoPark'ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak'ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı'nda ise incir uyutması ve kalburabastı servis edilecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kaseleri kullanılacak.
10 HAZİRAN'DA AÇILIŞ KORTEJİ İLE BAŞLAYACAK
Üç gün boyunca capcanlı ve rengarenk etkinliklerle Kuşadası sokaklarını şenlendirecek Kuşadası Sokak Festivali, 10 Haziran'da derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin ve orkestraların katılacağı coşkulu bir açılış korteji ile başlayacak. Festivalin sunuculuğunu ise şimdiye kadar İstanbul Coffee Festivali, Ankara Kahve ve Çikolata Festivali, Alaçatı Ot ve Urla Enginar Festivali gibi birçok etkinlikte sahne alan aşçı, sunucu ve oyuncu Cenk Doğar yapacak.
4 TON ETLİ NOHUTLU PİLAV İKRAMI
Festival kapsamında ayrıca 12 Haziran Pazar günü Aşçılar Federasyonu'na bağlı profesyonel şefler tarafından 4 tonluk dev kazanda pişirilecek olan etli nohutlu bulgur pilavı katılımcılara ikram edilecek. Ayhan Sicimoğlu'nun, uygulamalı bir atölye eşliğinde Zeytinyağı Tadım Semineri yapacağı festivalde, zeytinyağı hakkında öğretici ve keyifli bir sohbet de gerçekleşecek.
Festivalde ayrıca söyleşiler, paneller, sokak gösterileri, kabareler, konserler, pandomim gösterileri, interaktif grafity performansları, kaykay gösterisi, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik yer alacak.