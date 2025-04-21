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Kuruyan Vasgirt Deresi Sel Gibi Akmaya Başladı

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Erzincan'ın Kavakyolu semtinden geçen Vasgirt Deresi, yağmur ve karların erimesiyle suya kavuşarak sel gibi akmaya başladı. Deredeki pislikler de temizleniyor.

Kuruyan Vasgirt deresinden sel akıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kavakyolu semtinden geçen kuru dere, yağmur yağışı ve karların erimesiyle suya kavuştu.

Erzincan'da bu yıl kış aylarında yoğun yağan karların erimeye başlaması kuruyan derelerin coşmasına neden oldu.

Işıkpınar Mahallesi'nden başlayarak Kavakyolu Mahallesi arasından geçen ve Karasu Nehri'ne kadar uzanan toplam uzunluğu 10,5 kilometre olan Vasgirt Deresi de (Işıkpınar Deresi) suya kavuştu.

Vasgirt Deresi'nden adeta sel gibi su akarken derenin içerisinde biriken pisliği de temizledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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