Kuruyan Vasgirt Deresi Sel Gibi Akmaya Başladı

Kuruyan Vasgirt deresinden sel akıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kavakyolu semtinden geçen kuru dere, yağmur yağışı ve karların erimesiyle suya kavuştu.

Erzincan'da bu yıl kış aylarında yoğun yağan karların erimeye başlaması kuruyan derelerin coşmasına neden oldu.

Işıkpınar Mahallesi'nden başlayarak Kavakyolu Mahallesi arasından geçen ve Karasu Nehri'ne kadar uzanan toplam uzunluğu 10,5 kilometre olan Vasgirt Deresi de (Işıkpınar Deresi) suya kavuştu.

Vasgirt Deresi'nden adeta sel gibi su akarken derenin içerisinde biriken pisliği de temizledi.