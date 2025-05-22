Kurtalan'da Öğrenciler Okula Tehlikeli Yolda Yürüyor

Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgöze köyüne bağlı mezrada yaşayan çocuklar, 1,5 kilometre uzaklıktaki okula Kurtalan-Batman karayolunda yaya olarak yürüyerek gidiyor. Öğrenciler, üst geçit olmayan yolda okullarına gidebilmek için hayatlarını riske atarak yolun karşısına geçiyor.

Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze köyü Kuyucak mezrasında ikamet eden öğrenciler, eğitim için mezradan köye yürüyerek giderken her gün trafik kazası riski atlatıyor. Gürgöze köyünde bulunan okula ulaşmak için 1,5 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalan öğrenciler, üst geçit olmaması nedeniyle okullarına gidebilmek için hayatlarını riske atarak yolun karşısına geçiyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmesi için yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, ulaşım konusunda gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Köy sakinlerinden Davut Karataş, yola alt geçit veya üst geçit yapılmasını ya da servis konulmasını istediklerini belirtti. Karataş, "Burada 60'a yakın ilkokul öğrencisi var. Sabahları her gün 1,5 kilometre Gürgöze köyüne kadar yürüyorlar. Buralar çok tehlikeli oluyor. Araçlarla tehlike yaşıyoruz. Anneleri öğrencileri sabahları ellerinden tutarak okula kadar götürüyor, okuldan tekrar eve getiriyorlar. Bizim talebimiz öğrencilerimiz için bir alt veya üst geçit yapılmasıdır. Burada hız sınırı 30 iken, arabalar ortalama 100 kilometre hızla geçiyorlar. Burada öğrencilerimiz kazalar yapıyor, hayvanlarımız ölüyor. Muhtarlarımızla birlikte Karayolları'na birçok dilekçe verdik. Alt geçit yapılmasını istedik, defalarca söyledik fakat yapılmadı. Çok zorluk çekiyoruz. Valimiz, milletvekilimiz ve yetkililerden önlem almaları için talepte bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - SİİRT