Haberler

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme konusunda uyarıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen 9 günlük resmi tatili memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla, TEM Otoyolu'nun Düzce geçişi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu ve Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücüler, otoyolun Ankara istikametinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor. Güzergah üzerinde araç trafiği yer yer yavaşlarken, İstanbul yönünde ise normalin altında bir araç akışı gözlemleniyor. Otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan dron ile de görüntülendi.

Sürücülere uyarı

Muhtemel kazaların önüne geçebilmek amacıyla güzergahta tedbirlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı şerit değiştirme konularında uyarıyor.

Yetkililer, trafik yoğunluğunun özellikle cuma akşam saatlerinde ve arife günü daha da artmasının beklendiğini vurgulayarak, yola çıkacak sürücülerden dikkatli ve sabırlı olmalarını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, yıllardır süren uygulamaya son verdi

Yıllardır süren uygulamaya son verdi
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi

Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi
Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı

Mutfağında kettle kullananları bekleyen tehlike

Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum

Meyhane açılışında dua eden imam sessizliğini bozdu