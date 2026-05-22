TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen 9 günlük resmi tatili memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla, TEM Otoyolu'nun Düzce geçişi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu ve Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücüler, otoyolun Ankara istikametinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor. Güzergah üzerinde araç trafiği yer yer yavaşlarken, İstanbul yönünde ise normalin altında bir araç akışı gözlemleniyor. Otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan dron ile de görüntülendi.

Sürücülere uyarı

Muhtemel kazaların önüne geçebilmek amacıyla güzergahta tedbirlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı şerit değiştirme konularında uyarıyor.

Yetkililer, trafik yoğunluğunun özellikle cuma akşam saatlerinde ve arife günü daha da artmasının beklendiğini vurgulayarak, yola çıkacak sürücülerden dikkatli ve sabırlı olmalarını istedi. - DÜZCE

