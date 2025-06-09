Kurban Bayramı'nda Piknik Sevinci

Kurban Bayramı'nda Piknik Sevinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Taşoluk beldesinde Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar, güzel havada mesire alanlarına akın etti. Ailelerle birlikte yapılan piknikler ilgi çekti.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar piknik için mesirelik alanlara akın etti.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde mesire yerleri havanın da güzel olması ile adeta doldu taştı. Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar piknik için beldede bulunan mesirelik alanlara adeta akın etti. Pikniğe gelenlerin genelde aileleri ile birlikte gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! 3 araç birbirine girdi, çok sayıda can kaybı var
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD'de göçmen krizi sürerken Trump'ın tartışılan uygulaması yürürlüğe girdi

Göçmen krizi sürerken Trump'ın tartışılan uygulaması yürürlüğe girdi
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.