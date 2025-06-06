Kurban Bayramı'nda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü elektrik direğine çıkan ve mahsur kalan Kedi, elektrik firması ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) ekipleri, bayram tatili demeden sahadaki çalışmalarını sürdürdü. Elektrik dağıtım hatlarının güvenliği için bölgede denetim yapan teknik ekip, kedinin bulunduğu noktaya güvenli bir şekilde ulaşarak hayvanı bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde indirdi. Kurtarılan kedi daha sonra bölgedeki vatandaşlara teslim edildi.

YEDAŞ olarak yalnızca elektrik hizmeti sunmanın ötesinde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan yetkililer, "Bayramda da görevimizin başındaydık. Hem enerji arzının sürekliliğini sağlamak hem de karşılaştığımız her durumda çözüm üretmek için sahadayız. Bugün küçük bir cana dokunabilmek bizim için büyük bir mutluluk" açıklamasında bulundu.

Bayram boyunca muhtemel arızalara karşı teyakkuzda olan YEDAŞ ekipleri, hizmet bölgelerinde kaliteli ve sürdürülebilir enerji için çalışmalarını sürdürüyor. - AMASYA