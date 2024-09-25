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Kumluca'da Genç Kayıp: Aile İntihar Endişesi Taşıyor

Kumluca'da Genç Kayıp: Aile İntihar Endişesi Taşıyor
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz'den üç gündür haber alınamıyor. Son olarak Whatsapp grubu kurarak yakınlarıyla vedalaşan gencin, kaybolmadan önce peçeteye yazdığı not, ailesine intihar korkusu yaşatıyor.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Halil İbrahim Öksüz'den (22), 3 gündür haber alınamıyor. Gencin son olarak Whatsapp grubu kurarak yakınları ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi. Bir peçetenin üzerine doğum tarihini, kaybolduğu günü ise ölüm tarihi olarak yazan Öksüz, Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın" notunu paylaştı. Aile, gencin hayatından endişe duyuyor.

Kumluca İlçesi Gödene Caddesi Akkoyunlu Apartmanı 4. katta yaşayan Halil İbrahim Öksüz, Whatsapp' ta grup kurarak buradan gruptakilerle ile vedalaştı. O saatten sonra da ortadan kayboldu. Anne ve babası ayrı yaşayan genç, son olarak cumartesi gecesi Antalya'da yaşayan babası Halit Öksüz'ün yanından Kumluca'da yaşayan Anne Özlem Öksüz'ün yanına geldi. Son olarak markete girip çıkan gençten bir daha haber alınamadı. Gencin son görüntüsü ise market güvenlik kamerasına yansıdı.

Halil İbrahim Öksüz'ün ailesi intihar edebileceğinden korktuklarını ve bir an önce bulunmasını istedi.

"Peçetenin üstüne veda notu yazmış"

Anne Özlem Öksüz (41), "22 Eylül Pazar günü sabah işe gittim. Ben işe gittikten sonra 09.00 - 09.30 gibi markete girip çıkmış. Tekrar eve gelmiş. Abisi kapıyı açmış. Abisi kapıyı açtıktan sonra tekrar yatmış. Ondan sonra evden çıkmış gitmiş. Benimde kız kardeşi beni arayıp haber verince bilgim oldu. Grup kurmuş vedalaşmış. Mesaj yazmış hakkınızı helal edin. Her şey için özür dilerim diye. O şekilde haber aldım. İş yerinden koştum geldim. Yoldayken kızımı arayıp polisleri aramasını söyledim. İtfaiye polis her şey gelmiş bakmış. Hiçbir yerde yok. Ama intihar etmesinden çok korkuyorum. Peçeteye intihar edeceğini yazıp bırakmış. Peçeteyi bir gün sonra buldum" dedi.

"Anne hep eskileri düşünüyorum"

Oğlunun en son ağlayarak yanına geldiğini aktaran Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Boynuma sarıldı. 'Anne ben senin hasretini çektim. Hep öyle büyüdüm' dedi. anıma gidip geliyordu, askere gitmeden önce yine gelmişti. Askerden sonra da geldi. 'Biz abimle gidip çalışalım. Biraz birikim yapalım anne' dedi. Antalya'ya gitti abisi ile yaşıyorlardı orda. Ama beni her aradığında 'Benim psikolojim iyi değil beni doktora götür anne' diyordu. Sonra buraya geldi. Cumartesi gece birlikte oturduk. Zaten hiç uyumadık sabah kadar. Bende uyumadım. Oğlum sıkıntın ne bana anlat dedim. Bana 'Anne hep eskileri düşünüyorum. Kafamı hep ona takıyorum. Yaşadıklarımız hep gözümün önüne geliyor' diyordu."

Abisi Batuhan Öksüz de kardeşinin bulunmasını istedi.

"Doğum tarihini bir de ölüm tarihini yazmış"

Kız Kardeş Feride Ayav ise kardeşinin peçeteye not yazdığını söyledi. Feride Ayav şunları söyledi: "Peçeteye 'Mezar taşımı yaptırmayın. Vasiyetimdir. Ben acımı çekmeye gidiyorum. Kimseyi üzmek istemedim. Ama istemeyerek de olsa herkesi çok üzdüm' demiş. Notun sol tarafına doğum tarihini, sağ tarafına da ölüm tarihi olarak 22 Eylül tarihini yazıyor. Emniyet yetkilileri bize tüm kameraları, otogardaki dahil izlediklerini, otobüse binmediğini, Antalya il merkezinde de aynı çalışmanın yapıldığını detaylı bir şekilde arama yaptıklarını, üzerine düştüklerini söylüyor. Kayıp bürodaki arkadaşlar bize kayıp olmadığını telefon sinyalinin Muratpaşa'da olduğunu, yeni sinyal takibi yapacaklarını söylediler, sabah saat 08'00'de aradım. Hala haber yok. Yeni sinyal takibinin sonuçlarının gelmediğini söylediler. Biz sizi arayacağız" dediler." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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