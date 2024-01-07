Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un Annesi Vefat Etti

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un annesi Naime Tosun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir tedavi gören annesi Naime Tosun'un (90) yaşamını yitirdiğini ifade etti. Başkan Tosun'un paylaşımını hemşehrileri binlerce yorum yaparak başsağlığı dileklerini iletti.

90 yaşında hayata gözlerini yuman Naime Tosun, ikindi namazını müteakip Süleyman Şah Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - MANİSA