Küçükçekmece'nin Çehresi, Yeşil Alan Çalışmalarıyla Değişiyor

Küçükçekmece Belediyesi, peyzaj ve yeşil alan planlama çalışmalarına devam ediyor. Son 3 yılda imar planlarında atıl durumda bulunan 48.400 metrekarelik alanda 18 adet yeni park alanı kente kazandırılırken, mevcut 20 adet parkın revizyon çalışmaları yapılarak kent sakinlerinin hizmetine sunuldu. İlçede hizmete sunulan park alanları 738.385,52 metrekareye, yeşil alan ise 194.834,49 metrekareye yükseltildi.

Küçükçekmeceliler'in dinlenebilmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocukların ve yetişkinlerin verimli zaman geçirmesi için atıl alanları yeşile dönüştürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kent içinde fiziksel ve sosyal çevrenin niteliğini artıran, eğitimsel, kültürel ve rekreasyon amaçlı kullanımlara olanak tanıyan ve vatandaşların kullanımına açık olan kamusal mekanların sayısını artırıyoruz. İyileştirme ve yeni yeşil alanlar oluşturma hedeflerimizde vatandaşlarımızın ve kentin ihtiyaçlarını gözeterek, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, erişilebilirlik ve kullanışlılık gibi etkenleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu çerçevede Küçükçekmece'de yeşil dokuyu artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

FEVZİÇAKMAK, ATAKENT VE CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE KÖPEKLERE ÖZEL 'PATİ PARK'

Küçükçekmece'de şehrin kalabalığı içerisinde köpeklerini gezdirecek yer bulmakta zorlanan hayvanseverler de unutulmadı. İlçenin 3 noktasında hayata geçirilen pati parklarda, hem hayvan dostları hem minik dostlar keyifli zaman geçiriyor. Toplam 2.033 metrekare olan bu parklarda 10 farklı aktivitenin (tahterevalli, lastik atlama, standart atlama, atlama duvarları, standart tünel, yürüyüş yolu, tırmanma, slalom set, bar slalom, denge basamağı) yer aldığı köpek eğitim parkurları, vatandaşlar içinse banklar ve piknik masaları yer alıyor.

KENT MOBİLYALARI USTA ELLERDE AZ MALİYETLE ÜRETİLİYOR

Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin ihtiyacı olan kent mobilyalarını da son 3 yılda aktif hale getirilen iki adet imalat atölyesinde üretiyor. Yeni ve modern makinelerle donatılan atölyelerde, ilçenin ihtiyacı doğrultusunda 3 yılda 2 bin kent mobilyası (bank, kameriye, piknik masası, çöp kovası, çatılı piknik masası, ahşap saksı) üretildi.

HOBİ BAHÇESİNDE VATANDAŞ TOPRAKLA BULUŞUYOR

Küçükçekmecelilere şehrin ortasında 268 parsellik hobi bahçesinde tarım yapma imkanı sunan Küçükçekmece Belediyesi, Hobi Bahçesi içerisinde ve Atakent Mahallesi'ndeki Anadolu Meyve Bahçesi'nde yer alan 770 ağaçlık bahçelerdeki meyveleri de toplayarak başta Çocuk Esirgeme Kurumu olmak üzere, İyilik Merkezi ve Kadın Konuk Evi sakinleri ve ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

MEVSİMLİK ÇİÇEK SERASI SAYESİNDE TASARRUF SAĞLANIYOR

Kentte mevsimlik çiçek ihtiyacının daha az maliyetle karşılanması için 540 metrekare kapalı alan ve 189 metrekare gölgelik alana sahip toplam 729 metrekarelik mevsimlik çiçek üretim serası kuruldu. Atakent Mahallesi'ndeki serada her yıl yaz ve kışlık olmak üzere 2.000.000 adet mevsimlik çiçek yetiştirilmesi planlanıyor. Üretim için hedeflenen miktarları yetiştirebilmek adına sera alanlarının büyütülmesi hedefleniyor.

YEŞİL ALANLARIN TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI PERİYODİK OLARAK YAPILIYOR

İlçe genelinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizlik, onarım,yenileme ve ağaç budama çalışmaları periyodik olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. İlçede budanan ağaç dalları, dal öğütme makinesi ile öğütülerek, nakliyeden tasarruf sağlanırken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak teslim ediliyor.

ANKA / Yerel