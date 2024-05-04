Küba'da Filistin'e Destek Gösterileri

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve kısa sürede dünyanın pek çok üniversitesine yayılarak devam eden üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri Küba'ya sıçradı. Küba'daki yüzlerce öğrenci, Filistin'e destek için Havana Üniversitesi'nde toplandı.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek eylemleri dünyanın pek çok noktasına yayılıyor. Avusturalya, Fransa, İngiltere ve Meksika'da çığ gibi büyüyen üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri bu kez Küba'ya sıçradı. Küba'daki öğrenciler başkent Havana'da bulunan Havana Üniversitesi'nde Filistin'e destek için toplandı. İsrail karşıtı slogan atan öğrenciler, Filistin'deki zulmün son bulmasını istedi. Gazze'de ateşkese varılması çağrısında bulunan yüzlerce öğrenci, ABD'deki üniversitelerde öğrenci ve profesörlere yönelik polis baskısını da eleştirdi. Eyleme katılan Havana Üniversitesi Öğrenci Federasyonu Başkanı Jose Alberto Almeida, "Bugün Gazze'de yaşanan soykırım, çocukların, gençlerin, yaşlıların ölmeye devam ettiğini bilerek bir güne daha uyanmanın affedilemez olduğunu düşünüyoruz" dedi. - HAVANA