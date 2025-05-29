Köyceğiz'den Öğrenciler Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmasında Dereceye Girdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden iki lise öğrencisi Akıl ve Zeka Oyunları Tasarım yarışmasında dereceye girme başarısını gösterdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aklın Yolu Maarif Etkinlikleri Liseler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Tasarım Yarışması' sonuçlandı. Akıl ve Zeka Oyunları Tasarım Yarışmasında yapılan değerlendirmelere göre; 1. Selahattin Turan- Milas Anadolu Lisesi, 2. Batuhan Çakır-Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Yiğit Kaplan-Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Akıl ve Zeka Oyunları Tasarım Yarışmasında liseli öğrenciler hem stratejik düşünme hem de özgün tasarım becerilerini ortaya koydu. - MUĞLA