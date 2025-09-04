Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi Gecesi camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavat ve dualarla coşkuyla idrak edildi. Mevlid-i Nebi Gecesi dolayısıyla Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid Kandili özel programı düzenlendi. Köyceğiz halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, İmam-Hatip Mehmet Acar, Müezzin Kayyım Mehmet Sancar ve Selman Gündoğdu Mevlidi Şerif programı icra ettiler. Akabinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz gecenin anlam ve önemine dair yaptığı sohbetinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'in örnek hayatını ve Müslümanlara bıraktığı değerli mirası vurguladı. Program, Müftü Karagöz'ün yaptığı dua ile sona erdi. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirildi. Duygu dolu anların yaşandığı Mevlid Kandilinde vatandaşlar Mevlid-i Nebi'nin önemini bir kez daha derinden hissedip, başta mazlum Filistinliler olmak üzere tüm müminler için duada bulundular. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel