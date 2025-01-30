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Köyceğiz'de Kore Gazisi Halil Avcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Köyceğiz'de Kore Gazisi Halil Avcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde vefat eden 95 yaşındaki Kore Gazisi Halil Avcı için cenaze töreni düzenlendi. Tören, Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Halil Avcı (95), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Köyceğiz'de yaşayan Kore Gazisi Halil Avcı (95), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazi Halil Avcı için Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde, Öğle namazından sonra Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Avcı'nın naaşı, askerler tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu. Avcı'nın cenazesi Toparlar Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gazi Halil Avcı'nın cenaze törenine ailesi ve yakınları, daire amirleri, askeri yetkililer, mahalle muhtarları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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