Köyceğiz'de eğitimci şehit yakınları unutulmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü programı çerçevesinde emekli öğretmen Bayram Uysal'ın oğlu Şehit Burak Erdi Uysal'ın kabri ziyaret edildi.

Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğrencilerinin çiçeklerle katıldığı ziyarette, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmeni tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca Şehit yakını öğretmen Emre Şakır'da unutulmadı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz İlçe Merkez Jandarma Komutanı Fikret Atmaca ile birlikte Şehit Polis Serdal Şakır'ın oğlu, öğretmen Emre Şakır'ı ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladı. İlçe Merkez Jandarma Komutanı Fikret Atmaca öğretmen Emre Şakır'a hediye takdiminde bulundu. - MUĞLA