Kosova Başkonsolosu Kütahya'da Ziyaret Gerçekleştirdi

Kosova Başkonsolosu Kütahya'da Ziyaret Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kütahya'da Vali Musa Işın'ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kütahya'da Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, Başkonsolos Novoberdaliu'yu Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kütahya'da bulunmaktan memnuniyetini ifade eden Başkonsolos Novoberdaliu ise, gösterilen misafirperverlikten dolayı Vali Işın'a teşekkür ederek, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Yürüyüş yaparken eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk milleti' yerine kullandığı ifade olay oldu

Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine kullandığı ifade olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.