Köşk'te Gaziler Günü törenle kutlandı

Köşk'te 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, vatan uğruna fedakarca görev yapan gazilerin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğu vurgulandı. 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programında ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gaziler, toplumun yaşayan abideleridir" sözü hatırlatılarak gazilerin ülkemizin bağımsızlık ve özgürlüğümüz için taşıdığı değer ifade edildi. İlçe kent meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen programa Kaymakam Hasan Taş, Köşk İlçe J.Komutanı J. Üsteğmen Rüstem Gök, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, ilçe protokolü, Gaziler, Gazi Aileleri ile Şehit Yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN