Köşk'te aşure hayrı etkinliğine yoğun ilgi

Köşk'te aşure hayrı etkinliğine yoğun ilgi
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Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla 7 ilçede aşure hayrı düzenledi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla 7 ilçede aşure hayrı düzenledi. Köşk ilçesindeki etkinliğe yoğun katılım oldu.

Köşk Kaymakamı Hasan Taş'ın da katıldığı aşure dağıtma etkinliği Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda gerçekleşti. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, her yıl Muharrem ayının 10. gününde gerçekleştirilen geleneksel aşure ikramı bu yıl da Köşk ilçe merkezinde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Köşk Kaymakamı Hasan Taş etkinlikte vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Kaymakam Taş, bir süre vatandaşlara aşure ikramında bulunduktan sonra bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Köşk ilçesinde aşure ikramı gerçekleştirilerek, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü bir kez daha yaşatıldı.

Köşk Kent meydanında aşure ikram edilen vatandaşlar, bu güzel geleneğin yaşatılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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