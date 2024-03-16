Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden babasının vasiyetini yerine getiren Nazlı Hilal Şahin, hafız oldu

Korono virüs sebebiyle hayatını kaybeden babasının vasiyetini yerine getiren Nazlı Hilal Şahin, hafız oldu. Nazlı Hilal'in hafız olması sonrası konuşması herkesi duygulandırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüs sebebiyle 2021 yılında hayatını kaybeden İnebolu ilçesine bağlı Hacımehmet köyü Şan Mahallesi İmam Hatibi Ramazan Şahin, hayatını kaybetmeden önce kızı Nazlı Hilal Şahin'e hafız olması için vasiyet verdi. Seydiler Seyid Zülkar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nazlı Hilal Şahin, geçen ay girdiği sınavı başarıyla geçerek hafız oldu. Sınavın ardından kendisini izleyen annesine ve yakınlarına sarılarak sevincini paylaşan Hilal Şahin, "Babamın vasiyetini yerine getirerek hafızlığımı bitirdim. Gökyüzünü yıldızlar yeryüzünü hafızlar süsler" dedi.

"Hafızlığı bitirmenin gururunu yaşıyorum"

Konuşması sırasında Nazlı Hilal'i izleyen annesi ve yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Hafızlığını alan Nazlı Hilal Şahin, "Babamın vasiyet etmiş olduğu hafızlığı bitirmenin gururunu yaşıyorum. Bu süreçte bana yardım eden hocalarıma, aileme, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gökyüzünü yıldılar, yeryüzünü hafızlar süsler" diye konuştu. - KASTAMONU