Kore Gazisi İzzet Öz, Samsun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

SAMSUN (İHA) – Kore Gazisi İzzet Öz, memleketi Samsun'da askeri törenle toprağa verildi.

1950 yılında Kore Savaşı'na katılarak gazilik unvanı alan 95 yaşındaki 3 çocuk babası İzzet Öz, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi Merkez Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra askeri törenle aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye merhum gazinin ailesinin yani sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, garnizon komutanını temsilen Sağlık Albay Seyfullah İkinci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Samsun İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Kd. Alb. Garip Gümüş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, EMŞAV üyesi Gazi Polis Memuru Hasan Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN