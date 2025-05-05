Köprüden Uçan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Köprüden uçan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü öldü

HATAY - Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden uçan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi E -5 Karayolu Özerli Köprüsü'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Küba marka motosiklet köprüden uçtu. Kazada motosiklet hurdaya dönerken 18 yaşındaki Enes Acar Oral isimli genç ağır yaralandı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.