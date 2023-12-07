Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan okul ve yurtlarda yaşanabilecek doğal afet, yangın ve kazalarda acil müdahale durumunda alınacak önlemler noktasında tatbikatlarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak öğrenci yurdundaki öğrenci ve personele yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi Okul ve Yurtlarda Yangın Tatbikatı Yaptı

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan okul ve yurtlarda yaşanabilecek doğal afet, yangın ve kazalarda acil müdahale durumunda alınacak önlemler noktasında tatbikatlarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak öğrenci yurdundaki öğrenci ve personele yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi ilçede bulunan okul ve yurtlarda olası bir doğal afete acil müdahale noktasında vatandaşların neler yapabilecekleri ile ilgili tatbikat yapmaya devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi Servisi tarafından son olarak Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan öğrenci ve çalışan personele yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere olası bir doğal afette alınacak önlemler noktasında yapacakları anlatıldı. Tatbikatta, öğrenci ve personel olası afetlere karşı bilgilendirildi.

UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, "Yaptığımız yangın tatbikatında olası bir yangında yurtta kalan kız öğrencilerimiz ve çalışan personele kendilerini nasıl koruyabileceklerini ve yangında yurttan nasıl çıkabileceklerini anlattık" dedi.