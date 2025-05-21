Konya'da Türk Mutfağı Haftası Başladı

Konya'da Türk Mutfağı Haftası Başladı
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Konya'da Türk Mutfağı Haftası Başladı
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Konya'da 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler, Mevlana Müzesi ziyareti ve Tuz Alma Merasimi ile başladı.

Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri

KONYA - Konya'da "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" düzenlenen etkinliklerle başladı.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Mevlana Müzesi ziyaret edilerek Gülbang duası yapıldı. Daha sonra etkinlik, Ateşbaz-ı Veli Hazretleri Türbesinde Tuz Alma Merasimi ile devam etti.

Programa; Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, aşçılar ve gastronomi öğrencileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Yerel
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