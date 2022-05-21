Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü üreticileri incir pasına karşı uyardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü üreticileri incir pasına karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü üreticileri incir pasına karşı uyardı

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü incir üreticilerini incir pasına karşı uyararak, mücadele çerçevesinde yapılması gerekenleri paylaştı.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü incir üreticilerini incir pasına karşı uyararak, mücadele çerçevesinde yapılması gerekenleri paylaştı.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri üreticileri incir pasına kaşı uyararak alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hastalığın yoğun olarak görüldüğü durumlarda; ağaçların yaprağını erken dönemde döktüğü, meyvelerin irileşmediği ve olgunlaşmadan ağaçların üzerinde kaldığı biliniyor. Yeni pas enfeksiyonları genellikle yağmurlu geçen bir periyottan sonra tekrarlayabildiği için yağmurdan sonra bahçenin kontrol edilmesi ve ilk hastalık belirtilerinin görüldüğü yaprakların toplanarak uzaklaştırılması geriyor. Birinci ilaçlama hastalığın bir yıl önce görüldüğü bahçelerde yapraklanma başlangıcında, diğer bahçelerde ise belirtiler görülür görülmez, ikinci ilaçlama da hastalık koşullarının devam etmesi durumunda kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Koçarlı, Tarım, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title