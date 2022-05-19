Kocaeli'nin lezzeti yeni tadıyla beğenildi - Haberler

Kocaeli'nin pişmaniyesi, tıbbi aromatik bitki tatları ile Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sembol lezzetlerinden olan pişmaniyeyi yeni tadıyla vatandaşların beğenisine sundu. Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otu geçtiğimiz aylarda hasat edilmişti. Sekapark A.Ş tarafından hasat edilen ürünlerden farklı tatlarda pişmaniye üretimi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Sekapark A.Ş tarafından 'ORMANYA' markasıyla piyasaya sürülen tıbbi nane, biberiye ve oğul otlu pişmaniyeler, 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda vatandaşların ilgisine sunuldu.

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi, Sekapark A.Ş ile pişmaniyenin yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerden çay da üretti. Tıbbi nane, biberiye ve oğul otundan üretilen bitki çayları, farklı damak tadına sahip ya da farklı tatları denemek isteyen çay severlere alternatif olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Tıbbı Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) projesinde il genelinde yaklaşık 4 milyon aromatik bitki dikildi. Büyükşehir, TABİP çerçevesinde 700 dekarlık alandan yaklaşık 150 ton civarı biberiye ve 40 dekarlık alandan 8 ton civarı tıbbi nane hasadı yapmıştı. Büyükşehirin diktiği tıbbi aromatik bitkilerin alanı 1500 dekara ulaştı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel