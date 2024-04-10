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Kocaeli'de Orhan Cami'de Ramazan Bayram Namazı Kılındı

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Kocaeli'de 1332 yılında inşa edilen ve Türkiye'de kılıçla hutbe geleneğinin yaşatıldığı ecdat yadigarı Orhan Cami'de Ramazan Bayram Namazı kılındı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi tarafından 1332 yılında inşa ettirilen Orhan Cami'de, Ramazan Bayram Namazı eda edildi. İzmit ilçesi Camialtı Sokak'ta bulunan ecdat yadigarı yapı sabahın ilk saatlerinde doldu. Asırlara meydan okuyan camide saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami imamı Kenan Yılmaz, elindeki kılıçla hutbeye çıktı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılırken, Gazze ve Filistin'de yaşanan katliamların son bulması için dua edildi.

Hutbenin ardından vatandaşlar cami bayramlaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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