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Kocaeli'de motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan 62 yaşındaki yaya, 144 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Ali Erdoğan Karlı son yolculuğuna uğurlanırken, motosiklet sürücüsünün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, 29 Haziran günü Körfez Yeniyalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 yan yolda seyreden Bünyamin A. idaresindeki 41 BFE 397 plakalı motosiklet, namazdan döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Erdoğan Karlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karlı yol kenarına savrulurken, sürücü Bünyamin A. ise motosikletiyle takla attı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, durumları ağır olan iki yaralıya olay yerinde kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Erdoğan Karlı, 144 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Motosiklet sürücüsü Bünyamin A'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Karlı'nın cenazesi bugün Körfez Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı