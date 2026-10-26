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Kızılay Başkanı Yılmaz, kan stokunun 120 binin üzerinde olduğunu açıkladı

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Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2. Kan Elçileri Çalıştayı'nda 2026'nın ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan toplandığını açıkladı. Yılmaz, kan stokunun 120 binin üzerinde olduğunu belirterek 44 ilden 62 gencin katıldığı çalıştayda genç bağışçıları ödüllendirdi.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "60 bin stoğun altına inmeyelim derken bugün 120 bin stoğun üzerinde giden bir yapıyla her türlü kan ihtiyacını karşılayabiliyor durumdayız" dedi.

Türk Kızılay tarafından gençler arasında gönüllü ve düzenli kan bağışı kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen 'Gençliğin Kanında Hayat Var' projesi kapsamında 2. Kan Elçileri Çalıştayı düzenlendi. 44 ilden 62 gencin katıldığı programın açılışı, Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Yılmaz, başarılarının konuşulacağı bir dönemde olduklarını belirterek, "2026 yılının başından ilk 9 ayın içinde 2 milyon 260 bin ünite kan toplamışız. En fazla bağışçı olan yaş grubu 20, sonrasında 19 ve 21 geliyor. Bu aslında geçen sene başlattığımız 'Genç Kızılay'ın gençliğin kanında hayat var' diyerek, kan elçileri oluşturarak, hem kendileri kan vererek hem kendi arkadaşlarına önder olarak başlatmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"60 bin stoğun altına inmeyelim derken bugün 120 bin stoğun üzerinde giden bir yapıyla her türlü kan ihtiyacını karşılayabiliyor durumdayız"

Yılmaz, geçen sene kan bağışında 3 milyonu geçtiklerini dile getirerek, "Bizim kan sistemimizi Bilim Kurulundaki hocalarımız kurdu zamanında. Bugün artık biz kan gruplarına girerek, 'Bu kan grubunda fazlamız var, şu kan grubunda eksiğimiz var' diyerek gidiyoruz. Çünkü biz 60 bin stoğun altına inmeyelim derken bugün 120 bin stoğun üzerinde giden bir yapıyla her türlü kan ihtiyacını karşılayabiliyor durumdayız. Elbette ki bu bizim için çok önemli. Bu bizim için aynı zamanda bir umut ve sorumluluk" diye konuştu.

"Güvenli kan temini yolculuğu, bugün yüzde 98'ini bütün ülkenin kan ihtiyacının karşıladığı bir döneme evrildi"

Bu çalışmaların ve hedeflerin bir yolculuk olduğunu söyleyen Yılmaz, "20 sene önce başlayan güvenli kan temini yolculuğu, bugün yüzde 98'ini bütün ülkenin kan ihtiyacının karşıladığı bir döneme evrildi. Yüzde 100'ünü karşılayacak durumda olduğumuzda çok net sayılardan zaten görünüyor. Süreli bölge kan merkezlerinin görevleri bittiği anda artık yüzde 100'ü tamamen 'Ulusal Kan Temini Projesi'yle güvenli bir şekilde karşılanıyor olacak" açıklamasında bulundu.

"Hem kan torbası fabrikamızın hem de plazma fraksinasyon fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğimiz yıl 2027"

Kök hücre projesinde çok iyi gittiklerine de değinen Yılmaz, "Burada da durmayacağız. Şimdi hem kan torbası fabrikamızın hem de plazma fraksinasyon fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğimiz yıl 2027. Dolayısıyla gelecek sene yine bizler bir araya geldiğimiz zaman temelini attığımız fabrikanın 2027'nin sonunda açılışını yaptığımız, haziran ayında kan torbası fabrikamızı açtığımız günleri konuşacağız. Bugün gelecek sene için başka planlar yapmaya başlayacağız hocalarımızla beraber" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açılış konuşmalarının ardından Yılın Kan Elçisi, Sadakat Kan Elçisi, Özverili Kan Elçisi, Öğreten Kan Elçisi olmak üzere 4 kategoride gençlere ödül verdi. Çalıştay, Kan 101 oturumuyla devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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