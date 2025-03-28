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Kızık Köyü'nde Mezun Öğrencilere İftar Programı Düzenlendi

Kızık Köyü'nde Mezun Öğrencilere İftar Programı Düzenlendi
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Mehmet Yaşar Ortaokulu, mezun öğrencilerle eğitimde devam eden öğrenciler için iftar programı düzenledi. Etkinlikte tecrübe paylaşımı ve sohbetler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyündeki Mehmet Yaşar Ortaokulu yönetimi tarafından mezun olan öğrencilerinde katılımıyla iftar yapıldı.

Okulda düzenlenen programda, eğitim öğretime devam eden öğrenciler ile mezun öğrencilerin bir araya gelerek iftar öncesi sohbet ve tecrübe paylaşımları yapıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen program ile mezunların ve öğrencilerin akademik ve profesyonel hayattaki bağlarını güçlendirmesi amaçlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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