Kırklareli yerel haberi | Lüleburgaz Belediyesi'nin Kütüphanesine İlgi Katlanarak Artıyor

Kırklareli haberine göre Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde yer alan Halide Edip Adıvar Kütüphanesi’ne ilgi katlanarak artıyor. Geçtiğimiz yıl bin 799 kişinin faydalandığı kütüphaneden bu yılın sadece ilk yedi ayında 4 bin 136 kişi faydalandı.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde yer alan Halide Edip Adıvar Kütüphanesi'ne ilgi katlanarak artıyor. Geçtiğimiz yıl bin 799 kişinin faydalandığı kütüphaneden bu yılın sadece ilk yedi ayında 4 bin 136 kişi faydalandı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2019 yılında açılışını yaptığı ve haftanın yedi günü 7'den 70'e herkese hizmet veren LYKA Halide Edip Adıvar Kütüphanesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle gençlerin eğitim-öğretim dönemlerinde büyük ilgi gösterdiği Halide Edip Adıvar Kütüphanesi 92 farklı alanda beş bin 707 adet kitabı barındırıyor.

Üye sayısı 870'e yükseldi

Bu yılın ilk 7 ayında 125 yeni üyenin yapıldığı Halide Edip Adıvar Kütüphanesi'nin üye sayısı 870'e yükselmiş oldu. Her geçen gün ilginin katlanarak arttığı kütüphane haftanın 7 günü sabah 08.00 ile gece 11.00 arası hizmet vermeye devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte Halide Edip Adıvar Kütüphanesi'nden 2021 yılında bin 799 kişi faydalanırken bu yılın sadece ilk yedi ayında dört bin 136 kişi yararlandı. Aktif kullanıcı sayısının her geçen yükseldiği kütüphanede ödünç verilen kitap sayısı da 781 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan aradığı kitabın olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar www.luleburgaz.bel.tr adresindeki "Online İşlemler" menüsünden "Kütüphane Kitap Sorgulama" ekranına tıklayabiliyor.