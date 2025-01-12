Kırklareli'nde Kar Yağışı Şehir Merkezine Ulaştı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde de başladı. Öğle saatlerinde yağan kar, vatandaşların ilgisini çekerken, hava sıcaklığının 1 derece olması bekleniyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de başladı. Öğle saatlerinde başlayan yağışta vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının devam etmesi bekleniyor. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel