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Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi Eğitimi Toplantısı

Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi Eğitimi Toplantısı
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Lüleburgaz'da düzenlenen eğitim toplantısında, uyuşturucu ile mücadelede annelerin rolü vurgulandı. Vali Uğur Turan, projeye destek çağrısı yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne projesi" eğitimi toplantısı yapıldı.

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne projesi" eğitimi toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin de katıldığı toplantıya 508 anne ve anne adayı katıldı.

Toplantıda konuşan Turan, annelerin uyuşturucu ile mücadeledeki kritik rolünü ve ailenin önemini vurgulayarak, projeye destek çağrısında bulundu.

Turan, uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "İçişleri Bakanlığımız tarafından ülke genelinde başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede anne farkındalığını artırmak ve geniş kapsamlı etkinliklerle toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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