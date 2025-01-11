Kırkdilim Tünellerinde Grev: 21 İşçi İşten Çıkarıldı

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum- Laçin arasındaki Kırkdilim tünellerinde greve giden 21 işçinin işine son verildi. İşçilerden Murat Tetik, "Hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Yetkililerin de arkamızda durmasını istiyoruz" dedi.

Kırkdilim Tünellerinde özel bir inşaat firması bünyesinde çalışan kamyon, hafriyat ve beton mikseri şoförleri 2024 yılı Haziran ayında maaşlarına yapılan zamların geri çekildiğini iddia ederek greve başlamıştı. Greve giden işçilere firma tarafından iş haklarının feshedildiği tebliğ edildi.

Greve giden ve işlerinden olmak yerine maaşlarından yapılan kesintileri istedikleri belirten işçiler adına açıklamalarda bulunan, tır şoförü Murat Tetik, şunları söyledi:

"Bizler, 2, 3 yıldır Taşyapı firmasında Kırkdilim inşaatında çalışmaktayız. Maaşlarımıza 2024 Ekim ayında 7 bin TL zam yapılarak 36 bin TL ödendi. Ancak Kasım ayında tam olarak çalışıyor olmamıza rağmen maaşlarımız 7 bin TL eksik ödenmiş olup, bu hakkımızın ödenmesi için iş yerinde işe hazır halde pasif direniş gösterdik. İşveren tarafından bizim eksik kalan ücretlerimiz ödenmediği halde hiçbir haklı sebep olmaksızın işimize son verilmek isteniyor. İş yeri sahasında çalışma pozisyonumuz devam ettiği halde çıkış verilmesini kabul etmiyoruz. Bizler sahada çalışan emekçiler olarak, ağır ve tehlikeli bir iş sektöründe mağduriyet yaşamamak için işimizin başında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu sebeplerden dolayı işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmelerini istemiyoruz ve arkadaşlarımızla beraber direnişe devam ediyoruz. Hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Yetkililerin de arkamızda durmasını istiyoruz."