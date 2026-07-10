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Kırıkkale'deki Otobüs Kazasının Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 7 Temmuz'da 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde otobüsün kontrolden çıkıp devrildiği anlar yer alıyor.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 7 Temmuz'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıyan görüntülerde, Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan yolcu otobüsünün kontrolden çıktığı görülüyor.

Görüntülerde, otobüsün bir süre savrulduktan sonra devrildiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
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