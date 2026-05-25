43 ilin bağlantı noktasında trafik akışı sürdü

Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik akıcı şekilde ilerledi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine ulaşmak isteyen vatandaşların kullandığı önemli güzergahlardan biri olan Kırıkkale'de trafik hareketliliği sürdü. Ankara-Kırıkkale kara yolu başta olmak üzere ana arterlerde trafik akıcı şekilde ilerledi. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerine geçişte önemli bir noktada yer alan Kırıkkale'de polis ve jandarma ekipleri de güzergah üzerinde tedbir aldı. Trafik ekipleri, kavşaklar ve yoğunluk yaşanabilecek noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Bayram tatili süresince kent genelinde yaklaşık 900 kolluk personelinin görev yapacağı öğrenildi. Ekiplerin trafik güvenliğinin sağlanması ve muhtemel aksaklıkların önüne geçilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE

