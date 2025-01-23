Kıbrıs Gazisi İbrahim Kaya'ya Jandarma'dan Geçmiş Olsun Ziyareti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Kaya'yı jandarma ekipleri yalnız bırakmadı.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karpuzlu ilçesi Meriçler Mahallesi'nde ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak tedavi gördüğü öğrenilen Kıbrıs Gazisi İbrahim Kaya evinde ziyaret edilerek geçmiş olsun dileğinde bulunuldu. Jandarma ekiplerinin gazi ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN