Keşan'da Şok Uygulama: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Keşan'da "Şok" uygulama: 2 şüphelide uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı "Şok" uygulamasında 527 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 124 araç kontrol edildi. Uygulamada 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak şok uygulaması yaptı. 527 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada 124 araç da kontrol edildi. Uygulamada, durumlarından şüphelenilerek durdurulan U.K.'nun üzerinde 2,56 gram kimyasala bulanmış tütün, K.B.A'nın üzerinde ise 2,48 gram kimyasala bulandırılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Alkollü bir sürücü hakkında işlem yapıldığı uygulamada, bir mekanda da sigara içildiği belirlendi. İş yeri sahibine tutanak tutulup idari işlem başlatıldı. Uygulamada, 1 araç trafikten men edilerek, 4 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.