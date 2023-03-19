Kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlar kurslarda ter döküyor Bingöl'de kendi işinin patronu olmak isteyen 40 kadın, aşçılık kursunda ter döküyor.

Kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlar kurslarda ter döküyor

BİNGÖL - Bingöl'de kendi işinin patronu olmak isteyen 40 kadın, aşçılık kursunda ter döküyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde üç yıl önce 11 girişimci kadın tarafından açılan Genç Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilçedeki kadınların umudu olmaya devam ediyor. Kokulu taşlar, sabun, hediyelik eşya, ahşap boyama kurslarının ardından bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı MESAM Yöresel Tatlar ve Ustalık Projesi başlattı. Lise ve üniversite mezunu 40 kadın 6 ay boyunca alacağı eğitim sonrası ustalık sertifikası almaya hak kazanacak. Sertifikalarını alan kadınlar, kendi iş yerlerini açarak hayallerine kavuşacak.

Kooperatif Başkanı Merve Dilan Dağ, "Kooperatifimiz 3 yıl önce açıldı. Anne kadın girişimciler ile Genç'te ne yapabiliriz diye düşündük ve güzel projelere imza attık. Şuanda da MESAM Milli Eğitim Bakanlığının Ustalık Programı projesi var, ona dahil olduk. 40 tane lise ve üniversite mezunu kursiyerimiz ile beraber yöresel tatlar ve aşçılık kursu açtık. Farklı tatlar ile kursiyerlerimiz 6 aylık bir eğitimin ardından belgelerini alacaklar ve aşçılığı öğretmiş olacağız" dedi.

Açılan kursta börekten köfteye, mantıdan erişteye kadar bir çok yöresel tat öğrenen Hazal Ercan ise "Burada kadınlar olarak bize verilen bir imkan ile hem öğreniyoruz hem yöresel yemekler yapıyoruz. Kalkınma anlamında satışlarımız yapıp, sertifikalarımızı alıp güzel bir yer açıp kendimizi kalkındırmak istiyoruz. Biz verilen bu güzel imkanlar ile de güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah güzel şeyler olur bizim için" diye konuştu.

Kursta üretilen yiyecekler aynı zamanda hayırseverler tarafından satın alınarak, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Öte yandan kursta şeker hastalarına özel olarak da mor ürünlerde üretiliyor.