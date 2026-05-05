Kendi imkanları ile yangın söndürme tankeri satın aldılar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şehitler mahallesindeki vatandaşların katkıları ile yangın söndürme tankeri satın alındı.

Mahallede örnek bir dayanışma çalışması hayata geçirildi. Mahalle Muhtarlığı, yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla kendi imkanlarıyla traktör arkası yangın söndürme tankeri satın aldı. Mahalle sakinlerinin de katkılarıyla temin edilen 5 ton kapasiteli tanker, yangınlarda itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılmasını sağlayacak. Böylece yangınların büyümeden kontrol altına alınması ve oluşabilecek zararların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, mahalle halkının desteğiyle alınan tanker sayesinde acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sağlanacağını belirtti ve katkı sunan tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
