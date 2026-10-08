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Kemaliye'de din görevlileri Kaymakam Arıkan'ı ziyaret etti, Eğin kapı tokmağı verildi

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Kemaliye'de din görevlileri Kaymakam Arıkan'ı ziyaret etti, Eğin kapı tokmağı verildi
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Kemaliye İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Çolak ve din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Emirhan Arıkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki çalışmalar değerlendirildi, Çolak Arıkan'a Eğin kapı tokmağı takdim etti ve Arıkan teşekkür etti.

Kemaliye İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Çolak ve din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Emirhan Arıkan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, hafta kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette İlçe Müftüsü Çolak tarafından Kaymakam Arıkan'a, Kemaliye'nin kültürel mirasının önemli simgelerinden Eğin kapı tokmağı takdim edildi.

Kaymakam Arıkan, ziyaret ve hediye dolayısıyla Çolak ile din görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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