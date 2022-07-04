Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Kurban Pazarında Denetim - Haberler

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Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Kurban Pazarında Denetim

ANKA - Yerel
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Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Kurban Pazarında Denetim

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Delihakkı mevkisinde kurban pazarı kuruldu. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehir içinden ve şehir dışından gelen satıcıların yerini aldığı pazarda denetim yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Delihakkı mevkisinde kurban pazarı kuruldu. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehir içinden ve şehir dışından gelen satıcıların yerini aldığı pazarda denetim yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış Yeri, Delihakkı mevkisinde kuruldu. Şehir içinden ve şehir dışından gelen satıcılar pazarda yerini aldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında temiz ve sağlıklı şartlarda hayvan seçimi yapılabilmesi için denetimde bulundu. Veteriner İşleri Müdürü  Veteriner Hekim Erdal Terzi ve Belediye Veteriner Hekimi Özgür F. Coşgun, pazardaki hayvanları sağlık açısından denetledi, satıcıların belgeleri de kontrol edildi.

Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, kurban pazarında gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının da yapıldığını belirterek, "Bayram bitimine kadar satış yerinde denetim, ilaçlama, dezenfeksiyon çalışmaları periyodik olarak sürdürülecek" dedi.

ANKA / Yerel

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Yerel Haberler

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